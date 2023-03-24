بعد البيان "المفاجئ".. هل يتحرك الصدر لإجهاض قانون الانتخابات؟

يقترب البرلمان العراقي، من التصويت بشكل نهائي على قانون الانتخابات المحلية، وفق صيغة "سانت ليغو"، فيما تشهد الساحة السياسية حضورًا ملموسًا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وإن كان بإطار ديني.

ويوم الإثنين الماضي، صوّت البرلمان العراقي، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، كما صوت على 7 مواد من أصل 15 مادة.

ويواجه قانون الانتخابات الجديد رفضًا واسعًا من قبل القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً "فُصِّل على مقاس" القوى النافذة في البلاد، حيث يُعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية "سانت ليغو"، وهي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول، التي تعمل بنظام التمثيل النسبي.