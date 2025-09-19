كيف نفذ الأردني عبد المطلب القيسي هجومه على "معبر الكرامة"؟ (فيديو)

كشفت تقارير عبرية وفلسطينية، تفاصيل الهجوم المسلح، الذي نفذه سائق شاحنة أردني يدعى عبد المطلب القيسي، الخميس، على معبر الكرامة الرابط بين الأردن والضفة الغربية.

وأدى هجوم القيسي، الذي جاء مزدوجًا بداية بإطلاق النار ثم الطعن، إلى مقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين العاملين في المعبر، قبل أن يفارق الحياة برصاص جندي آخر في الموقع.

وتشير التقارير، إلى أن عبدالمطلب القيسي نفذ هجومه ضد الجنود الإسرائيليين، على مرحلتين، حيث قاد بداية شاحنته ودخل منطقة التفتيش الإسرائيلية على المعبر.

وبدأ القيسي هجومه قبل أن يباشر جنود "حرس الحدود" الإسرائيلي إجراءات تفتيشه، حيث باغتهم بإطلاق الرصاص عليهم من "النقطة صفر"، ثم سدد طعنات متوالية لبعضهم.

وتسبب عامل المفاجأة في حالة من الصدمة والفوضى بين الجنود الإسرائيليين، ما أدى لمقتل اثنين منهم وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، قبل أن يطلق أحدهم الرصاص على المنفذ الأردني.

وأعلنت السلطات الأردنية أن الجهات الأمنية الرسمية باشرت تحقيقاً في الحادث، مؤكدة استنكار الأردن مثل هذا الفعل الذي يؤثر على نقل المساعدات، بحسب وكالة "بترا".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد ذكرت أن الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقًا في الحادثة، مشيرة إلى أن القيسي بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقًا لإيصال المساعدات إلى غزة.