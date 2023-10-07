وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق معروف البخيت

توفي رئيس الوزراء الأردني الأسبق، معروف البخيت، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان.

والبخيت من مواليد 18 مارس 1947 في مدينة ماحص، وقد شغل منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى من 27 نوفمبر 2005 حتى 25 نوفمبر 2007، والمرة الثانية من 9 فبراير 2011 إلى 17 أكتوبر 2011، كما شغل منصب السفير الأردني في إسرائيل.

التحق الراحل بالقوات المسلحة الأردنية في 1964. وخلال عمله في القوات المسلحة حصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية، ثم تابع دراسته فحصل على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتوراه من كبنغر كوليج التابعة لجامعة لندن.

وتم تعيين البخيت سفيرا في إسرائيل عام 2005، كما كان عضوا في الوفد الأردني المفاوض لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل التي تم توقيعها في 26 أكتوبر 1994، كما عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة مؤته ما بين 1997 إلى 1999.