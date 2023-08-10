مُرعب "القاعدة" في جنوب اليمن.. من هو عبداللطيف السيد؟

وخاض العميد عبداللطيف السيد، المولود في منطقة "المشروع" بمديرية جعار (خنفر)، كبرى مديريات محافظة أبين، الحرب بشراسة ضد ميليشيات الحوثيين، وقوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأسهم، بشكل فاعل، في عملية تحرير المناطق الجنوبية العام 2015.

وعقب مرحلة الحوثيين، عاد "السيد" إلى ممارسة دوره الأمني في مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين، ليُعيّن من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي قائدًا لقوات الحزام الأمني في دلتا أبين، وخاض مواجهات ضد القوات العسكرية الموالية لميليشيات الإخوان المسلمين في اليمن (حزب التجمع اليمني للإصلاح) خلال العام 2020.

وعلى مدى مشواره الفدائي في مكافحة الإرهاب، وتنقله في مختلف مديريات محافظة أبين على مدار 11 عامًا، وصولًا إلى حملة "سهام الشرق" العسكرية التي أطلقتها القوات العسكرية والأمنية المشتركة، في أغسطس/ آب من العام الماضي، لتطهير أبين من عناصر تنظيم القاعدة، تعرَّض العميد السيد لأكثر من 5 محاولات اغتيال، إحداها تسببت بأضرار في إحدى عينيه، وأحدثت جروحًا غائرة في قدميه، وبقيت شاهدة على أدواره البارزة إلى حين مقتله.

ويأتي مقتل القيادي الأمني البارز، العميد عبداللطيف السيد، بعد نحو أسبوع من تعيينه من قِبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، قائدًا لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين.

كما يأتي مقتله على بعد أيام من إطلاق حملة أمنية تدعى "سيوف حوّس" لاستكمال أهداف العملية العسكرية في ملاحقة "القاعدة"، وبسط السيطرة الكاملة على المناطق والشعاب والأودية التي يستخدمها التنظيم، كملاذٍ بديل ونقطة تجمع وانطلاق، لتنفيذ عملياته الإرهابية.