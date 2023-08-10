مُرعب "القاعدة" في جنوب اليمن.. من هو عبداللطيف السيد؟
قُتل قائد قوات "الحزام الأمني" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، العميد عبداللطيف السيد وعدد من مرافقيه، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم "القاعدة" في مديرية مودية، شرق محافظة أبين، جنوب البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، مقتل السيد وعدد من مرافقيه باستهداف موكبه بعبوة ناسفة، أثناء قيادتهم العمليات الأمنية والعسكرية الميدانية في حملة "سيوف حوّس" التي تستهدف ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في وادي عومران، شرق مديرية مودية.
ويُعد مقتل القائد عبداللطيف السيد، أبرز الخسارات التي تكبَّدتها القوات المسلحة الجنوبية خلال عملية مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، التي انطلقت قبل نحو عام من الآن.
وتزخر حياة القائد الأمني الأربعيني بالعديد من المحطات البارزة في مكافحة "القاعدة" التي سيطرت على محافظته أبين، خلال عامي 2011 – 2012، وأعلنتها ولاية إسلامية، وقاد إحدى أبرز التشكيلات القبلية المناهضة للتنظيم التي سُميت بـ"اللجان الشعبية"، وأسهمت بشكل مباشر إلى جانب القوات العسكرية والأمنية، بتطهير أبين من "القاعدة" منتصف العام 2012.
وخلال حالة الاضطراب السياسي التي شهدها اليمن عقب استيلاء ميليشيات الحوثيين على السلطة العام 2014، وتمكُّن رئيس البلاد السابق عبدربه منصور هادي، من الفرار من العاصمة صنعاء نحو عدن جنوبًا، كانت "اللجان الشعبية" من أهم التشكيلات العسكرية التي اتكأ عليها الرئيس في إخماد حالة التمرد الناشبة في عدن من قِبل قوات الأمن المركزي، وفرض السيطرة على أبرز مرافق الدولة.
وخاض العميد عبداللطيف السيد، المولود في منطقة "المشروع" بمديرية جعار (خنفر)، كبرى مديريات محافظة أبين، الحرب بشراسة ضد ميليشيات الحوثيين، وقوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأسهم، بشكل فاعل، في عملية تحرير المناطق الجنوبية العام 2015.
وعقب مرحلة الحوثيين، عاد "السيد" إلى ممارسة دوره الأمني في مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين، ليُعيّن من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي قائدًا لقوات الحزام الأمني في دلتا أبين، وخاض مواجهات ضد القوات العسكرية الموالية لميليشيات الإخوان المسلمين في اليمن (حزب التجمع اليمني للإصلاح) خلال العام 2020.
وعلى مدى مشواره الفدائي في مكافحة الإرهاب، وتنقله في مختلف مديريات محافظة أبين على مدار 11 عامًا، وصولًا إلى حملة "سهام الشرق" العسكرية التي أطلقتها القوات العسكرية والأمنية المشتركة، في أغسطس/ آب من العام الماضي، لتطهير أبين من عناصر تنظيم القاعدة، تعرَّض العميد السيد لأكثر من 5 محاولات اغتيال، إحداها تسببت بأضرار في إحدى عينيه، وأحدثت جروحًا غائرة في قدميه، وبقيت شاهدة على أدواره البارزة إلى حين مقتله.
ويأتي مقتل القيادي الأمني البارز، العميد عبداللطيف السيد، بعد نحو أسبوع من تعيينه من قِبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، قائدًا لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين.
كما يأتي مقتله على بعد أيام من إطلاق حملة أمنية تدعى "سيوف حوّس" لاستكمال أهداف العملية العسكرية في ملاحقة "القاعدة"، وبسط السيطرة الكاملة على المناطق والشعاب والأودية التي يستخدمها التنظيم، كملاذٍ بديل ونقطة تجمع وانطلاق، لتنفيذ عملياته الإرهابية.