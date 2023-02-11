السودان.. اتفاق جديد ينهي الخلافات بين الموقعين والرافضين للـ"الإطاري"

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، التوصل لصيغة نهائية للاتفاق السياسي بعد مشاورات مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأخرى الرافضة.

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس: "انعقدت سلسلة من الاجتماعات، طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو. وضمت هذه الإجتماعات الأطراف الموقعة على الإتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة".