"الدعم السريع": الجيش السوداني وراء اغتيال الزعيم البارز في دارفور

اتهمت "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بالمسؤولية عن اغتيال زعيم محلي بارز في ولاية شمال دارفور، وهي عملية نفذتها مجموعة مسلحة يوم أمس الأحد، بعد اقتحام منزله وأطلقت الرصاص عليه.

وفي بيان عبر منصة "إكس" قالت القوات، إن "استخبارات الجيش اغتالت شرتاي (لقب زعيم قبلي) عموم القبائل بمنطقة أم كدادة في شمال دارفور، آدم عبد الله محمد مختار، بعد اقتحام منزله وإطلاق الرصاص عليه أمام أسرته".

وأوضحت القوات في بيان أن استخبارات الجيش أرادت من عملية الاغتيال تلك "إحداث فتنة بين قبائل المنطقة وإشعال الحرب الأهلية في دارفور بعد فشل الفلول وكتائب الظل المتطرفة في مواجهة قوات الدعم السريع في كافة الميادين".

وقال البيان إن "محاولات جر الإقليم إلى مواجهات قبلية عبر ميليشيات القبائل وعناصر المؤتمر الوطني المباد وكتائبه، خطة سعى لها الجيش ليلاً ونهاراً لتنفيذها بعد أن فشلت كل خططه".

وقُتل الزعيم الأهلي آدم عبدالله محمد مختار، شرتاي عموم القبائل بمدينة "أم كدادة" بولاية شمال دارفور، داخل منزله بواسطة قوة مسلحة أشارت أصابع الاتهام بتبعيتها لميليشيا قبلية تتبع لحاكم شمال دارفور في عهد البشير، عثمان محمد يوسف كبر، بحسب وسائل إعلام محلية.