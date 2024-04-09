فصائل عراقية تتبنى قصف أهداف داخل إسرائيل

أعلنت ما تُسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الثلاثاء، قصفت أهداف حيوية في مستوطنة عسقلان ومينائها النفطي، إضافة لهدف ثالث في إسرائيل، وذلك خلال 72 الساعة الماضية.

وقالت تلك الفصائل في بيان صدر عنها، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الأهداف التالية خلال الـ 72 ساعة الماضية، هدف حيوي في مستوطنة عسقلان، وفي ميناء عسقلان النفطي، وهدف حيوي في أراضينا المحتلة"، وأكدت "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "متابعة للإنذارات في منطقة إيلات عن تسلل جسم جوي معاد، رصدت قوات سلاح البحرية هدفا جويا مشبوها تسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي وتم اعتراضه من خلال منظومة القبة البحرية".

وتتبنى "فصائل المقاومة" في العراق، قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة.