حرب غزة.. ما مصير دول الجوار في 2024؟

في الوقت الذي تسعى فيه العديد من القوى الإقليمية للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، تستمر الحرب في غزة مُقتربةً من إتمام شهرها الثالث، في ظل عدم توصل طرفي الصراع إلى توافقات مستقبلية.

ويتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواصلة الحرب للقضاء على حماس، بينما تصر الحركة على عدم المشاركة في أي محادثات دون وقف شامل للمعركة.

ومع بداية العام الجديد 2024، تتطلع مجموعة من دول العالم إلى إنهاء الحرب في ظل خسائرها الاقتصادية، أما بخصوص العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط فخسائرها أكبر من غيرها لأسباب متداخلة هي التي لم تتعافَ حتى الآن من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتحمل الأوضاع الحالية تأثيرات عميقة على دول الجوار، من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من التداعيات المستقبلية.