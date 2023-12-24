خبراء يكشفون لـ"إرم نيوز" خطة الجيش الإسرائيلي المُقبلة في غزة

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن "المرحلة الثالثة من عملية الجيش الإسرائيلي بغزة تشتمل على تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في شن هجمات مركزة على القطاع"، دون الإشارة للانسحاب الكامل.

ومنذُ عدة أسابيع يجتاح الجيش الإسرائيلي بريًا عددًا من المناطق بمدينة غزة وشمالها، إضافة لاجتياح جزئي لمناطق وسط وجنوب القطاع، والتي تدور فيها معارك مع مسلحي حركة حماس.

قرار جديد

وحسب المختص في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، فإن "الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي يشير إلى قرار جديد من القيادات السياسية والعسكرية بشأن الحرب"، وأنه "بات من الواضح وجود خطة جديدة".

وأوضح صباغ في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية يمكن اعتباره تكتيكياً في الوقت الحالي، ويمهد لإنهاء الحرب على غزة، لكن مع بقاء جزئي للقوات في القطاع".

ورجح صباغ "أن تقوم الخطة الإسرائيلية المقبلة على سحب القوات إلى أطراف القطاع وتحديداً شماله، والبقاء في المنطقة الأمنية العازلة التي ترغب حكومة بنيامين نتنياهو بإنشائها، ورفض الانسحاب الكامل من غزة".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يعتمد في حربه على خطة واحدة وإنما لديه العديد من السيناريوهات"، مبينًا أنه "في الوقت الذي يعمل فيه الجيش عسكرياً وبكل قوته فإنه يضع خطة للانسحاب وإنهاء الحرب".