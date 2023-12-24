خبراء يكشفون لـ"إرم نيوز" خطة الجيش الإسرائيلي المُقبلة في غزة
أثار الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من مناطق متفرقة في غزة التساؤلات حول طبيعة الخطة الإسرائيلية المقبلة في القطاع، وعمّا إن كان ذلك انسحاباً تكتيكياً أم استعداداً لإنهاء الحرب.
وسحب الجيش الإسرائيلي سلاح المدرعات من شمال غزة نحو الشريط الأمني، إضافة لقوات لواء "غولاني" والمظليين، وذلك قبيل الإعلان عن المرحلة الثالثة من العملية العسكرية البرية في القطاع.
وذكرت تقارير إسرائيلية، أن "المرحلة الثالثة من عملية الجيش الإسرائيلي بغزة تشتمل على تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في شن هجمات مركزة على القطاع"، دون الإشارة للانسحاب الكامل.
ومنذُ عدة أسابيع يجتاح الجيش الإسرائيلي بريًا عددًا من المناطق بمدينة غزة وشمالها، إضافة لاجتياح جزئي لمناطق وسط وجنوب القطاع، والتي تدور فيها معارك مع مسلحي حركة حماس.
قرار جديد
وحسب المختص في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، فإن "الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي يشير إلى قرار جديد من القيادات السياسية والعسكرية بشأن الحرب"، وأنه "بات من الواضح وجود خطة جديدة".
وأوضح صباغ في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية يمكن اعتباره تكتيكياً في الوقت الحالي، ويمهد لإنهاء الحرب على غزة، لكن مع بقاء جزئي للقوات في القطاع".
ورجح صباغ "أن تقوم الخطة الإسرائيلية المقبلة على سحب القوات إلى أطراف القطاع وتحديداً شماله، والبقاء في المنطقة الأمنية العازلة التي ترغب حكومة بنيامين نتنياهو بإنشائها، ورفض الانسحاب الكامل من غزة".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يعتمد في حربه على خطة واحدة وإنما لديه العديد من السيناريوهات"، مبينًا أنه "في الوقت الذي يعمل فيه الجيش عسكرياً وبكل قوته فإنه يضع خطة للانسحاب وإنهاء الحرب".
وقال صباغ إن "الحرب في غزة تصب بمصلحة القيادة السياسية وتحديدًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين ترغب قيادة الجيش بتحقيق المكاسب العسكرية، ولن تتردد في إنهاء الحرب بالوقت المناسب لها".
وأكد أنه "لا يمكن التنبؤ بموعد واضح لوقف إطلاق النار في غزة، لكن حكومة نتنياهو غير مستعدة حتى اللحظة لدفع ثمن أحداث السابع من أكتوبر وبالتالي ستعمل بكل جهدها لاستمرار الحرب".
لا انسحاب إسرائيليًا
في حين يرى المحلل السياسي نظير مجلي، أن "ما يحدث في الوقت الحالي عملية تبديل للقوات، وأنه لا يوجد انسحاب إسرائيلي من غزة"، مبينًا أن "إخراج لواء غولاني هو للاستراحة ونتيجة الانتقادات الداخلية".
وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هناك أربع فرق تعمل في القطاع بشكل شرس، وأن الحرب في غزة تسير بالشكل الذي تريده إسرائيل سواء من ناحية القصف الجوي أو العملية البرية".
وأضاف مجلي أن ذلك "الشكل سيتغير وفقاً للإملاءات الأمريكية الجديدة على القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل، ويبدو أن هناك اتفاقاً بين واشنطن وتل أبيب يقوم على أساس تقليص الحرب زماناً ومضمونًا".
وأوضح أن ذلك "الاتفاق يبدو واضحاً من القصف المكثف لغزة والانتشار الجديد للجيش الإسرائيلي داخل القطاع"، مرجحًا أن ينفذ الجيش الإسرائيلي خطة جديدة في غزة مع بداية العام المقبل.
كما يرى مجلي أن "هناك توافقاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل على انتشار عسكري للأخيرة حول قطاع غزة مع الحفاظ على حزام آمن بنحو كيلومتر واحد من الشرق و3 كيلومترات من الشمال".
وأضاف: "يمكن ذلك القوات الإسرائيلية من الإبقاء على نقاط عسكرية داخل غزة تمكنها من تنفيذ عمليات واغتيالات وتصفية نشطاء، وهذا يعني أن إسرائيل ستبقي الحرب مشتعلة في عدد من المناطق".
ورجح أن تُعيد "إسرائيل قوات الاحتياط وتبقي على القوات النظامية في القطاع لتكون مسؤولة عن إدارة المنطقة الآمنة وتنفيذ العمليات العسكرية"، وختم مجلي بالإشارة إلى أن "الحرب في غزة طويلة، وهي أطول حرب تخوضها إسرائيل في تاريخها".