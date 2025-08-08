"المرصد": قوات التحالف الدولي تعزز وجودها شمال شرقي سوريا

تشهد قاعدة "قسرك" في شمال شرقي سوريا عمليات توسعة مستمرة منذ نحو شهرين، تنفذها قوات التحالف الدولي في إطار تعزيز وجودها العسكري واللوجستي في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أخبار ذات علاقة تشكيل عسكري جديد في السويداء بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي

وتتضمن هذه التوسعات استقدام تعزيزات لوجستية وعسكرية بشكل شبه يومي من قواعد أخرى في شمالي وشرقي سوريا، ما يعكس أهمية قاعدة قسرك كإحدى القواعد الأساسية التي تعتمد عليها قوات التحالف في المنطقة.

وتفيد معلومات بأعمال إنشاء مطار عسكري جديد، لتعزيز قدرات التنقل والدعم الجوي لقوات التحالف، وسط تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة مساء أمس الخميس، ما يعكس نشاطاً ملحوظاً ومستمراً لقوات التحالف في القاعدة.

أخبار ذات علاقة التحالف الدولي يرسل "تعزيزات ثقيلة" إلى قواعده في شمال سوريا

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الأمنية في شمالي وشرقي سوريا، حيث تسعى قوات التحالف إلى تعزيز حضورها العسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة في المنطقة، وفقا للمرصد.