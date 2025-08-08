"صحة غزة": ارتفاع ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61330 قتيلاً و152359 مصابا

logo
العالم العربي

"المرصد": قوات التحالف الدولي تعزز وجودها شمال شرقي سوريا

"المرصد": قوات التحالف الدولي تعزز وجودها شمال شرقي سوريا
قوات للتحالف في سورياالمصدر: أرشيفية
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 3:15 م

تشهد قاعدة "قسرك" في شمال شرقي سوريا عمليات توسعة مستمرة منذ نحو شهرين، تنفذها قوات التحالف الدولي في إطار تعزيز وجودها العسكري واللوجستي في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أخبار ذات علاقة

تشكيل عسكري جديد في السويداء بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي

تشكيل عسكري جديد في السويداء بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي

وتتضمن هذه التوسعات استقدام تعزيزات لوجستية وعسكرية بشكل شبه يومي من قواعد أخرى في شمالي وشرقي سوريا، ما يعكس أهمية قاعدة قسرك كإحدى القواعد الأساسية التي تعتمد عليها قوات التحالف في المنطقة.

وتفيد معلومات بأعمال إنشاء مطار عسكري جديد، لتعزيز قدرات التنقل والدعم الجوي لقوات التحالف، وسط تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة مساء أمس الخميس، ما يعكس نشاطاً ملحوظاً ومستمراً لقوات التحالف في القاعدة.

أخبار ذات علاقة

التحالف الدولي يرسل "تعزيزات ثقيلة" إلى قواعده في شمال سوريا

التحالف الدولي يرسل "تعزيزات ثقيلة" إلى قواعده في شمال سوريا

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الأمنية في شمالي وشرقي سوريا، حيث تسعى قوات التحالف إلى تعزيز حضورها العسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة في المنطقة، وفقا للمرصد.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC