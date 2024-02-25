في غزة.. وجبة لحم وأرز بـ100 دولار (صورة)

يروي الشاب الفلسطيني حمزة أبو توهة تفاصيل مؤلمة عن المجاعة التي يتعرض لها السكان في شمال غزة، فضلًا عن القصف الإسرائيلي المستمر.

ويقول أبو توهة: "عشنا وما زلنا نعيش في شمال غزة ظروفًا إنسانية قاسية جدًا منذ بدء حرب غزة، لاسيما في الوقت الذي كانت فيه زوجتي حامل بطفلنا الأول إلى أن ولدت قبل ثلاثة أيام".

وبين أبو توهة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن زوجته كانت في شهرها الخامس عندما بدأت الحرب، حيث كان القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف سببًا رئيسا في أن تتعرض لعملية إجهاض أو أن تسوء حالتها الصحية تمامًا.

وتابع: "كنت طوال الوقت أفكر في زوجتي الحامل والجنين، وكيف ستتحمل الجوع، وعدم تناولها لطعام صحي، حيث كانت تتجهز لإعداد خطة لتناول الطعام الصحي الذي يحسن من صحتها وصحة الجنين".

وأشار إلى أن زوجته وضعت مولودها في مستشفى كمال عدوان شمال غزة في ظروف غير صحية على الإطلاق، إذ تعرض المستشفى للاقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أبو توهة أنه أراد أن يفاجئ زوجته بعد وضعها الطفل الأول، وقدم لها هدية هي قطعة من اللحم تزن 50 غراما وطبق أرز، وكان سعر هذه الوجبة 100 دولار.