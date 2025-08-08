إسرائيل تغتال قياديَين في حماس.. من هما أبو جراد والدردساوي؟

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشباك"، اغتيال قياديين ميدانيين اثنين في الجناح العسكري لحركة حماس بغزة.

وقال الجيش، في بيان، إنه تم القضاء على القيادي الذي كان يشغل منصب نائب قائد كتيبة بيت حانون في حماس مراد أبو جراد.

وأشار إلى أن أبو جراد شغل أيضًا منصب قائد الكتيبة ذاتها معظم عام 2024، وقضى في غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.

خطط أبو جراد -وفق الاتهامات الإسرائيلية- وأدار عشرات الهجمات ضد قوات الجيش في منطقة بيت حانون وشارك في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي عملية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على محمود الدردساوي، نائب رئيس وحدة مكافحة الدبابات في لواء مدينة غزة.

وبين أن الدردساوي شارك أيضا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخطط ونفذ مخططات ضد إسرائيل وقوات الجيش في مناطق مختلفة شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل تنفيذ غارة على البقاع اللبناني، استهدفت خلالها محمد وشاح "أبو خليل"، وهو عنصر سوري بارز في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" فرع سوريا.

واتهم الجيش الإسرائيلي وشاح بأنه كان مسؤولًا عن إبرام تعاون مع منظمات فلسطينية أخرى، وعمل على تعزيز التعاون مع المحور الشيعي، وفي الآونة الأخيرة عمل على تنفيذ أنشطة عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.

وكان أبو خليل قد تولى منصب رئيس الدائرة العسكرية الأمنية للتنظيم في سوريا بعد تصفية سلفه في المنصب، نضال عبد العال، في شقة ببيروت خلال شهر سبتمبر من العام 2024.