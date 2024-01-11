نتنياهو يتراجع عن موقفه بشأن إعادة احتلال غزة

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موقفه وتصريحاته بشأن إعادة احتلال مناطق في قطاع غزة، ضمن الحرب الدائرة حاليًّا مع حركة حماس.

وقال نتنياهو في كلمة له: "أريد أن أشرح بعض النقاط بشكل واضح، ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".

وأضأف: "إسرائيل تحارب إرهابيي حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونحن نفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يبذل كل ما في وسعه لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى، في حين أن حماس تفعل كل ما في وسعها لتعظيم الخسائر من خلال استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية".