استمرار تساقط الضحايا خلال الحرب
استمرار تساقط الضحايا خلال الحربرويترز

الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في مخيم المغازي

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مجموعة من الفلسطينيين على دوار الصلاحات غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إن جنود إسرائيليين متمركزين فوق أسطح البنايات قنصوا 4 فلسطينيين وما زالت جثامينهم على الأرض حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف من سحبهم بسبب تواجد القناصة والآليات العسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم المغازي قبل نحو 5 أيام وسط إطلاق مكثف لقذائف المدفعية وعمليات تجريف البنية التحتية واعتقال عشرات المواطنين تزامنًا مع القصف الجوي غير المسبوق.

طوفان الأقصى
حرب غزة

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