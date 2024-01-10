الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في مخيم المغازي

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مجموعة من الفلسطينيين على دوار الصلاحات غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إن جنود إسرائيليين متمركزين فوق أسطح البنايات قنصوا 4 فلسطينيين وما زالت جثامينهم على الأرض حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف من سحبهم بسبب تواجد القناصة والآليات العسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم المغازي قبل نحو 5 أيام وسط إطلاق مكثف لقذائف المدفعية وعمليات تجريف البنية التحتية واعتقال عشرات المواطنين تزامنًا مع القصف الجوي غير المسبوق.