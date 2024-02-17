خطة إسرائيلية جديدة بشأن رفح.. و"خان يونس" بديل مقترح للنازحين

كشفت وسائل إعلام عبرية بعض تفاصيل خطة قالت إن الجيش الإسرائيلي سيعرضها الأسبوع المقبل على الحكومة لاقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تتضمّن نقل سكان رفح إلى مناطق أخرى جنوبي ووسط قطاع غزة، لكنّها لا تتضمّن نقلهم إلى شمال القطاع.

ووسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطوة كتلك، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل "ستنسق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين".

ورداً على سؤال حول المكان الذي سيذهب إليه اللاجئون في رفح، اقترح كاتس مدينة خان يونس، ثانية أكبر مدينة في غزة، لكنه قال إن إسرائيل "ستنسق مع مصر وستجد طريقة لعدم الإضرار بمصالح القاهرة".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ليست لديها "أي نية لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة"، وأن إسرائيل "لا تريد أن تحكم القطاع" بعد أن انتهاء الحرب.

وقال الوزير الإسرائيلي إن استمرار الضغط العسكري على حماس هو "الشيء الأكثر أهمية" لضمان عودة الرهائن. حسب الصحيفة.