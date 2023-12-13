تفاصيل قاسية لقصف إسرائيل مدرسة بحي الدرج في غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة تؤوي آلاف النازحين بحي الدرج، شرق مدينة غزة، بعدة قذائف مدفعية، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال.

تقول مريم السرحي، وهي ربة أسرة ونازحة داخل المدرسة: "كنا نقوم بإعداد طعام الغداء داخل الخيمة، وتفاجأنا بقذائف تنهال علينا من كل حدب وصوب.. حاولنا الهروب إلى داخل الصفوف للاحتماء بها، وأثناء عملية الخروج من الخيمة أصيب طفلي بشظية في قدمه".

وتضيف شاهدة العيان، في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "كان المشهد مرعبًا، وتدافع النازحون في وقت واحد، وسط بكاء وصراخ وعويل لا يتوقف بالتزامن مع سقوط للقذائف يشبه أهوال يوم القيامة، حيث الدماء في كل مكان، والجميع يبكي ويركض باتجاه المجهول بحثًا عن النجاة".

وتابعت السرحي: "حاولت أنا وزوجي أن نقوم بوقف النزيف في قدم طفلنا، فقمت بخلع حجابي وربطته على قدمه حتى يتوقف النزيف، وحمله زوجي وخرج به مسرعًا إلى خارج المدرسة متجهًا إلى مستشفى المعمداني، فوجد عربة حصان في الخارج، وضع الطفل عليها، وانطلق مسرعًا إلى المستشفى".