محادثات إسرائيلية فلسطينية حول تطبيع محتمل مع السعودية

كشف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي أن بلاده بدأت منذ أشهر محادثات تشاورية مع الفلسطينيين حول التطبيع المحتمل مع المملكة العربية السعودية.

وأكد هانغبي خلال كلمةٍ القاها صباح اليوم الإثنين في جامعة رايخمان في هرتسليا شمال تل أبيب أن "إسرائيل معنية جدًّا بأن يكون المركب الفلسطيني حاضرًا بقوة في هذا الاتفاق، ولكن دون أن يتعرَّض أمن إسرائيل للخطر".

وأشار إلى أن "الفلسطينيين هذه المرة لن يسمحوا للاتفاق بأن يفلت من بين أيديهم"، في إشارة إلى دور هام للفلسطينيين ورغبة سعودية بإشراكهم في الاتفاق السعودي الإسرائيلي المحتمل.