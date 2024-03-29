مسؤول أمريكي: المجاعة تشكل خطرا في شمال غزة
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن المجاعة "تشكل خطرا واحتمالا واردا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي لم تسمه، أن المجاعة في جنوب ووسط غزة خطر كبير، "لكنها لم تحدث".
ولفت إلى أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية محدود في الوقت الحالي؛ ما يحد من قدرة التوزيع في جنوبي ووسط غزة، مشيرا إلى أن بلاده تركز بشدة على حشد جهود المجتمع الدولي والشراكات لمساعدة الأمم المتحدة في الحصول على شاحنات إضافية لمساعدة القطاع.
وذكر المسؤول الأمريكي أن عدد شاحنات المساعدات الموزعة في جنوبي ووسط غزة يقترب من 200، ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد.
وقال إن بلاده تأمل في فتح ممر المساعدات البحرية بين منتصف وأواخر أبريل/نيسان المقبل.