مسؤول أمريكي: المجاعة تشكل خطرا في شمال غزة

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن المجاعة "تشكل خطرا واحتمالا واردا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي لم تسمه، أن المجاعة في جنوب ووسط غزة خطر كبير، "لكنها لم تحدث".

ولفت إلى أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية محدود في الوقت الحالي؛ ما يحد من قدرة التوزيع في جنوبي ووسط غزة، مشيرا إلى أن بلاده تركز بشدة على حشد جهود المجتمع الدولي والشراكات لمساعدة الأمم المتحدة في الحصول على شاحنات إضافية لمساعدة القطاع.