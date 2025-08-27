الأردن.. أموال مجهولة المصدر تضع نائباً وآخرين أمام المدعي العام

استمع مدعي عام عمّان إلى أقوال العضو في مجلس النواب الأردني وسام اربيحات، وعدد من الأشخاص بشأن تلقيهم أموالاً وحوالات مجهولة المصدر بشكل يخالف القانون.

ووفق ما أفاد مصدر وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مثل النائب اربيحات، وعدد من الأشخاص، الأربعاء، أمام مدعي عام عمان على خلفية تلقيهم أموالاً وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون.

وبحسب الوكالة (رسمية)، استمع المدعي العام إلى أقوال 7 أشخاص مشتكى عليهم، إذ أفاد بعضهم بحصوله على ترخيص من إحدى الجمعيات لجمع التبرعات.

وطُلب من المذكورين تقديم كشف ومعززات بالسرعة القصوى تتضمن المبالغ التي تم تحويلها إلى حساباتهم وكيفية التصرف بها، وإرفاق كل الكتب والبيانات والوصولات المتعلقة بذلك النشاط المالي ومدى التزامه بالقانون.

وقرر المدعي العام إخلاء سبيل جميع الأشخاص في هذه المرحلة على ذمة القضية، في الوقت الذي تستمر فيه ملاحقة الأشخاص المتبقين على المخالفات المرتكبة.

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر "بترا" بأن جامعي تلك الأموال قاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.

ويشكل إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص جنحة يعاقب عليها خلافًا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.