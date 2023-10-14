مبعوث صيني يجتمع مع ممثلين لجامعة الدول العربية بشأن غزة

ذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط اجتمع أمس الجمعة مع ممثلين لجامعة الدول العربية في الصين، في جلسة طارئة بخصوص الأزمة في قطاع غزة والصراع بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال المبعوث تشاي جون خلال الاجتماع إن الصين تدعم لعب جامعة الدول العربية التي تضم 22 عضوا، دورا مهما في "القضية الفلسطينية"، مضيفا أنها ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وذكر البيان نقلا عن تشاي "يتعين على المجتمع الدولي أن يعزز بجدية إحساسه بضرورة العودة إلى الأساس الصحيح لحل الدولتين لتحقيق التعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل".

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قال الجمعة، إن سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو "الظلم التاريخي" ضد الفلسطينيين، وذلك خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين.

وأضاف "وانغ" أن "جذر هذه المشكلة يكمن في التأخير الطويل بتحقيق تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم، وفي أن الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لم يتم تصحيحه".