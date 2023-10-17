قتيلان و3 جرحى بقصف تركي على أربيل شمال العراق
قُتل شخصان، وأصيب طفل وامرأتان، في قصف نفذته طائرة مسيرة تركية، اليوم الثلاثاء، واستهدف مركبة مدنية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، شمال العراق.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "طائرة مسيرة تركية قصفت مركبة مدنية في قضاء كويسنجق التابع لمدينة أربيل، ما أسفر عن مقتل شخصين، بينهم السائق، إضافة إلى إصابة امرأتين وطفل كانوا داخل المركبة أثناء قصفها، وهم بحالة خطرة وتم نقلهم إلى المستشفى".
وأضافت المصادر أن "القوات الأمنية في أربيل فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة التي تم استهداف المركبة فيها، فيما تجري تحقيقا لمعرفة هوية الشخصين اللذين قُتلا بالقصف التركي؛ لوجود شكوك بأنهما عناصر أو قيادات في حزب العمال الكردستاني".
وتمكن الطيران التركي المسيّر، السبت الماضي، من قتل قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني واثنين من مرافقيه، شمال العراق، فيما نفذت المدفعية التركية ضربات مكثفة على مناطق جبلية تابعة لقضاء زاخو، بحسب بيان رسمي لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.
وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني داخل حدود إقليم كردستان العراق، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وعناصر من قوات البيشمركة الكردية، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.
وكثّفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد الحزب، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يُعدّ انتهاكًا صريحًا للسيادة العراقية.