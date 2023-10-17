قتيلان و3 جرحى بقصف تركي على أربيل شمال العراق

قُتل شخصان، وأصيب طفل وامرأتان، في قصف نفذته طائرة مسيرة تركية، اليوم الثلاثاء، واستهدف مركبة مدنية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "طائرة مسيرة تركية قصفت مركبة مدنية في قضاء كويسنجق التابع لمدينة أربيل، ما أسفر عن مقتل شخصين، بينهم السائق، إضافة إلى إصابة امرأتين وطفل كانوا داخل المركبة أثناء قصفها، وهم بحالة خطرة وتم نقلهم إلى المستشفى".

وأضافت المصادر أن "القوات الأمنية في أربيل فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة التي تم استهداف المركبة فيها، فيما تجري تحقيقا لمعرفة هوية الشخصين اللذين قُتلا بالقصف التركي؛ لوجود شكوك بأنهما عناصر أو قيادات في حزب العمال الكردستاني".