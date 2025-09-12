"الدولة الفلسطينية قادمة".. السلطة ترد على مخطط نتنياهو الاستيطاني

ردّ مسؤولون فلسطينيون على توقيع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية إطار لمخطط "E1" الاستيطاني، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، مؤكدين أنها لن تمنع قيام الدولة الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، في منشور عبر منصة "إكس" إن "الدولة الفلسطينية قادمة بحتمية انتصار الشعوب المقهورة والمُحتلة ورحيل الاحتلال وزواله".

وأضاف أن "صياغة الواقع بقوة وجبروت العسكرة لن تغير من المسار التاريخي الحتمي أن إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير لن تُقهر".

وتابع الشيخ منشوره بالقول: "لا E1 ولا غيرها من الإجراءات الاحتلالية ستمنع الشعب الفلسطيني من الوصول لأهدافه الوطنية المشروعة، بدعم وإسناد الأشقاء والأصدقاء في العالم".

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية قائمة لا محالة وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

وقال، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وإن هناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين"ز

وأشار أبوردينة إلى أن "الاعترافات الدولية ما زالت تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد".

وأكد أن "الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334"، مشدداً على أن "نتنياهو وأركان حكومته اليمينية يدفعون المنطقة بأسرها إلى الهاوية".