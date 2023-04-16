رغم الهدنة.. اشتعال المعارك بين الجيش والدعم السريع في السودان

اشتعلت حدة المعارك القتالية الجارية، اليوم الأحد، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على خلفية الصراع العسكري الذي تفجر بين الطرفين منذ عدة أيام.

وأفادت مصادر سودانية بأن العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان شهدت في ساعات المساء اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الطرفين المتصارعين، رغم الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة.

وقال ناشطون إن الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم وعدد من مناطق العاصمة بالإضافة إلى مدينة أم درمان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن قائد الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية وافقا على وقف القتال لمدة ثلاث ساعات بدءا من بعد ظهر اليوم الأحد بناء على اقتراح من الأمم المتحدة.

وقال الجيش وقوات الدعم السريع في بيانين إنهما وافقا على وقف القتال بدءا من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1400 إلى 1700 بتوقيت جرينتش).

وتصاعدت دعوات المجتمع الدولي إلى وقف القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وكان آخرها الأمم المتحدة التي شددت على ضرورة وقف الاقتتال في السودان ومحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.