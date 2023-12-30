لبنان خلال عام 2023.. معطّل سياسيًا وتائه في فراغ الإصلاحات

ربما تكون كلمة "الفراغ" هي الأنسب لوصف الوضع السياسي في لبنان عام 2023، فكرسي الرئاسة استمر شاغرًا، منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر العام 2022، وهو تاريخ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

واستمرت حالة الجمود وانعدام الأفق والحلول السياسية والاقتصادية والمالية، في ظل حكومة تصريف أعمال، يقاطع جلساتها نصف وزرائها بحجة الشغور الرئاسي، ومجلس نيابي متعطل عن التشريع بسبب رفض قوى المعارضة المشاركة في جلسات تشريعية تعتبرها مخالفة للدستور.

أما إدارات ومؤسسات الدولة، فتدار بالتكليف والإنابة، أو من خلال التمديد لقياداتها.

وبعد عدة جلسات برلمانية فشلت في انتخاب رئيس للبنان، بقي "الثنائي الشيعي" المتمثل بحزب الله وحركة أمل، مصرًا على ترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجيه، بينما قررت قوى المعارضة التخلي عن ترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، لصالح التقاطع مع التيار الوطني الحر على اسم الوزير السابق جهاد أزعور.

وأدى هذا الاصطفاف إلى نوع من "التعادل السلبي" الذي ترك الأمور في المربع الأول، وباتت معظم النخب السياسية مقتنعة بأن "لبننة" الاستحقاق الرئاسي شبه مستحيلة حاليًا، وأن الملف سيصبح أولوية إقليمية فور وضع بنود اتفاق ما بعد حرب غزة.

وفرض هذا الواقع تلاقي المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، ومصر، مع فرنسا، بإطار ما يُعرف باللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني، (اللجنة الخماسية لأجل لبنان) على التسويق لترشيح مرشح ثالث، وذلك بعد سقوط مبادرة باريس الداعية لانتخاب فرنجيه رئيسًا للبنان، مقابل تعيين السفير السابق نواف سلام رئيسًا للحكومة.