قاض أمريكي يمنع إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا
logo
العالم العربي

مسؤول إيراني: مسار المفاوضات مع أمريكا لم يُغلق بعد

مسؤول إيراني: مسار المفاوضات مع أمريكا لم يُغلق بعد
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجانيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 2:00 م

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم الثلاثاء إن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُغلق بعد.

وأضاف لاريجاني في منشور على منصة "إكس": "نحن نسعى بالفعل إلى مفاوضات عقلانية. لكنهم يُمهدون طريقا لإلغاء أي محادثات عبر إثارة قضايا غير قابلة للحل، مثل فرض قيود على البرنامج الصاروخي".

أخبار ذات علاقة

صواريخ إيرانية

جنرال إيراني: المفاوضات مع واشنطن "ضعف" لا طائل منه

وتابع "يتحدثون فقط عن التفاوض لكنهم لا يأتون إلى طاولة الحوار، ثم يدعون زورا أن إيران ترفض التفاوض، بينما نحن نسعى إلى مفاوضات عقلانية" وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أكدت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، الثلاثاء، ما تردد بشأن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، قائلة إن التاريخ الأمريكي أثبت أن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة.

أخبار ذات علاقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران تبدي استعدادها للعودة إلى المفاوضات النووية بشرط

وأشارت مهاجراني إلى أن دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) التي تشترط التفاوض المباشر مع أمريكا مقابل تمديد وقف تفعيل آلية "سناب باك"، لا تضع في اعتبارها استقلال بلدانها.

وأكدت أن أي قرار في هذا الشأن سيُتخذ فقط في حال التوصل إلى إجماع داخل النظام الإيراني، مضيفاً: "كل موضوع يُجمع عليه النظام سيتم المضي فيه".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC