بينهم طالبو مساعدات.. مقتل 20 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة

قُتل أكثر من عشرين فلسطينيًا في سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلى مناطق وسط المدينة وجنوب القطاع.

الغارات المكثفة على حي الزيتون استهدفت منطقة شارع النديم ومنزلاً آخر في الحي ذاته، ومنزلاً قرب الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، وأسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين على الأقل.

وأشار الدفاع المدني الفلسطيني إلى أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، تحت أنقاض المنازل التي قصفت، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يمنع وصوله إلى هذه المنازل.

وكانت مجموعة من عناصر الدفاع المدني الفلسطيني قد حاولت التقدم لانتشال ضحايا من منزل في حي الزيتون، مساء أمس، إلا أنها تعرضت لإطلاق قذائف مدفعية وإطلاق نار ما أدى لإصابة ثلاثة منهم.

وواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عمليات قصف مكثفة على حي الزيتون ومناطق جنوب شرق مدينة غزة، وهي المنطقة القريبة من أماكن تمركز الجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" وسط القطاع.

وتلقى مواطنون فلسطينيون من سكان الحي رسائل عبر هواتفهم تطالبهم بمغادرة المنطقة والتوجه إلى منطقة المواصي، حيث نزحت أعداد كبيرة منهم.

وقتل أربعة فلسطينيين في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة الصحابة وسط مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين من عائلة واحدة بعد استهداف خيمة كانوا يسكنونها في منطقة المواصي غرب خان يونس.

كما واصل الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على فلسطينيين حاولوا الحصول على مساعدات من مراكز توزيع وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة آخرين، بحسب ما أعلنه مستشفى العودة الصحي في مخيم النصيرات.