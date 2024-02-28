الأمم المتحدة: "خطوة واحدة" تبعد ربع سكان غزة عن مجاعة حتمية

قال مسؤول كبير في مجال الإغاثة بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن ربع سكان قطاع غزة، أصبحوا على بعد "خطوة واحدة" من المجاعة، وفق رويترز.

وأكد المسؤول الأممي أن حدوث مجاعة على نطاق واسع "أمر شبه حتمي" ما لم يتم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة.

وقال راميش راجاسينجهام مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "لن يتسنى تحقيق أي شيء يذكر في ظل استمرار الأعمال القتالية وفي ظل احتمال انتشارها إلى المناطق المكتظة بالناس في جنوب غزة. لذلك نكرر دعوتنا لوقف إطلاق النار".

وأضاف أن "واحداً من بين كل 6 أطفال تحت سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال، وأن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون تقريباً على مساعدات غذائية غير كافية على الإطلاق" للبقاء على قيد الحياة.