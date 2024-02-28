الأمم المتحدة: "خطوة واحدة" تبعد ربع سكان غزة عن مجاعة حتمية
قال مسؤول كبير في مجال الإغاثة بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن ربع سكان قطاع غزة، أصبحوا على بعد "خطوة واحدة" من المجاعة، وفق رويترز.
وأكد المسؤول الأممي أن حدوث مجاعة على نطاق واسع "أمر شبه حتمي" ما لم يتم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة.
وقال راميش راجاسينجهام مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "لن يتسنى تحقيق أي شيء يذكر في ظل استمرار الأعمال القتالية وفي ظل احتمال انتشارها إلى المناطق المكتظة بالناس في جنوب غزة. لذلك نكرر دعوتنا لوقف إطلاق النار".
وأضاف أن "واحداً من بين كل 6 أطفال تحت سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال، وأن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون تقريباً على مساعدات غذائية غير كافية على الإطلاق" للبقاء على قيد الحياة.
وتابع أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تواجه "عقبات هائلة لمجرد إيصال الحد الأدنى من الإمدادات إلى غزة".
وأوضح أن "العقبات تشمل إغلاق المعابر والقيود على التنقل والاتصالات وإجراءات التدقيق المرهقة والاضطرابات والطرق التي لحقت بها أضرار والذخائر التي لم تنفجر".
في المقابل، قال نائب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جوناثان ميلر، إن إسرائيل ملتزمة بتحسين الوضع الإنساني في غزة، مضيفاً أن القيود المفروضة على كمية ووتيرة المساعدات تعتمد على قدرة الأمم المتحدة والوكالات الأخرى.
وقال ميلر لمجلس الأمن: "إن إسرائيل كانت واضحة في سياساتها. ليس هناك حد على الإطلاق، وأكرر، ليس هناك حد لكمية المساعدات الإنسانية التي يمكن إرسالها إلى السكان المدنيين في غزة".