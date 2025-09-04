في خضم حرب غزة.. انتشار سلالة جديدة من الإنفلونزا في القطاع

كشفت مصادر طبية فلسطينية عن انتشار سلالة جديدة من الإنفلونزا في قطاع غزة، خاصة بين النازحين في الخيام بسبب الاكتظاظ الشديد وانعدام المياه والتهوية.

وأفادت مصادر طبية بأن المستشفيات القليلة المتبقية في غزة بعد استهداف معظمها بالقصف تتعامل مع الموجة المرضية في ظل نقص حاد في الكوادر والمستلزمات الطبية.

وأشارت المصادر إلى أن العلاج يقتصر على الرعاية الأولية والعلاجات العرضية فقط لعدم توفر بروتوكولات علاجية متكاملة بسبب إجراءات إسرائيل.

وتقدَّر أعداد الإصابات بالفيروسات المجهولة بالآلاف خصوصًا بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة في ظل انعدام الظروف البيئية والخدمات الصحية والعلاجات.