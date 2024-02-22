حقيقة مقتل عالم ذرة إسرائيلي في هجوم "كريات ملاخي"

انتشرت في الأيام الأخيرة أنباء عن مقتل عالم ذرة إسرائيلي في الهجوم المسلّح الذي وقع يوم 16 فبراير/شباط في جنوب إسرائيل، دون تأكيد رسمي بهذا الشأن.

وتناقلت وسائل إعلام عديدة نبأ مقتل شاب يدعى يشاي جارتنر قائلة إنه "باحث وأكاديمي وأستاذ فيزياء نووية" معتبرة أن مقتله "خسارة كبيرة للنادي النووي الإسرائيلي"، على حد تعبيرها.

وكشفت مواقع وصحف عبرية مؤخراً أن الشخص المذكور ليس إلا طالب في معهد ديني يهودي من مستوطنة "موديعين عيليت" في الضفة الغربية، وقد قُتل فعلاً في الهجوم.