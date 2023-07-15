العراق يعزز تواجده العسكري على الخط الصفري مع إيران

عزز العراق تواجده العسكري على الخط الصفري العراقي- الإيراني، في محافظة السليمانية، وذلك بتنسيق مع إقليم كردستان، بهدف منع التسلل والتهريب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزارة الداخلية، قولها في بيان يوم الجمعة، أن اللواء 21 من قوات حرس الحدود في محافظة السليمانية أعاد انفتاحه على الخط الصفري العراقي- الإيراني.

وأضافت الوزارة أنه تم نصب عشرات الأبراج والكاميرات، ووضع خطة لإنشاء مخافر حدودية هناك.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة من قبل وزير الداخلية حصل تنسيق مع إقليم كردستان لإعادة انفتاح اللواء 21 حرس الحدود في محافظة السليمانية على الحدود مع إيران.