عبدالله بن زايد: نقف بجانب الشعب السوداني وندعم تطلعاته نحو مستقبل آمن وسلمي
قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، إن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوداني وتدعم تطلعاته نحو مستقبل آمن وسلمي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "وام".
وذكرت الوكالة، أن عبدالله بن زايد، أكد أهمية دفع الجهود الرامية إلى العودة لطاولة الحوار لحل القضايا الخلافية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة لهذه الأزمة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لعبدالله بن زايد مع فوبكه هويكسترا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا، بحثا خلاله الأوضاع على الساحة السودانية.
وقالت الوكالة: "ناقش الوزيران سبل احتواء الأزمة الحالية ووقف التصعيد العسكري والتركيز على العودة لطاولة الحوار لتبني حلول سياسية وتحقيق توافق وطني بين جميع الأطراف يعيد الأمن والاستقرار للسودان وشعبه".
كما أكد الجانبان أن حماية المدنيين ورعايا الدول الأخرى يمثل أولوية قصوى في ظل استمرار العمليات العسكرية في السودان.