عبدالله بن زايد: نقف بجانب الشعب السوداني وندعم تطلعاته نحو مستقبل آمن وسلمي

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، إن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوداني وتدعم تطلعاته نحو مستقبل آمن وسلمي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وذكرت الوكالة، أن عبدالله بن زايد، أكد أهمية دفع الجهود الرامية إلى العودة لطاولة الحوار لحل القضايا الخلافية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة لهذه الأزمة.