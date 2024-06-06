انتهاكات ميليشيا الحوثي تهدد بإزالة صنعاء من قائمة التراث العالمي

تسعى الحكومة اليمنية إلى إدراج مدينة عدن ضمن قائمة التراث العالمي؛ ما يأتي في ظل خطر يهدد بإزالة مدينة صنعاء من هذه القائمة بسبب المخالفات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.

وأعلن رئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، خلال لقائه وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الأسبوع الماضي، عن مساع حكومية لإدراج عدن في قائمة التراث العالمي، "نظرًا للمقومات التي تتمتع بها المدينة المتعددة الثقافات وهويتها الحضارية والتاريخية العريقة".

وكشف سفير اليمن لدى منظمة "اليونسكو"، محمد جميح، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن بلاده الآن تخطط مع المنظمة الأممية، "لإضافة 20 موقعًا على القائمة التمهيدية، ونحن في بداية السُلّم لوضع هذه المواقع على قائمة التراث العالمي".

وقال جميح إن هناك قائمتين في المنظمة: "القائمة التمهيدية والقائمة التمثيلية، والأولى هي التي يضم إليها الموقع المقبول، قبل أن يتم إعداد ملف كبير، قد يستغرق سنوات من العمل، عن الموقع، من أجل أن ينتقل إلى القائمة التمثيلية".

وأشار إلى أن عدن لديها العديد من مواقع التراث العالمي، "منها ما يعود إلى العصور الإسلامية وعصور الدول التي حكمت عدن، وهناك آثار تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، وآثار قديمة، منها قلعة صيرة والصهاريج وغيرها الكثير من المباني الأثرية في مدينة عدن القديمة".