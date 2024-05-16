ملفات عالقة تضع زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا على المحك

على بعد نحو خمسة أشهر من الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس، أُدرجت خمسة ملفات في لائحة الشروط الواجب توفرها لعدم تأجيل الزيارة مجددا.

ومع تأكيد السلطات الجزائرية، أن الزيارة المتفق عليها في الخريف المقبل لا تزال في طور التحضير، فإنها تظل مرهونة بتسوية قضايا الذاكرة، والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وإعادة سيف الأمير عبد القادر، إلى جانب التنقل، والتعاون الاقتصادي، واسترجاع الأرشيف، وفق ما أفادت مصادر سياسية لـ"إرم نيوز".

الأمير عبد القادر

ويتضمن البرنامج المبدئي لزيارة تبون القيام بجولة إلى بلدة أمبواز (وسط فرنسا)، حيث تم بها اعتقال مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر مع عدد من أفراد عائلته من 1848 إلى 1852.

لكن باريس ترفض إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر بحجة وجود عراقيل قانونية تحول دون تسليم سيفه وبرنوسه (لباس تقليدي) وباقي مقتنياته التي تطالب الجزائر باستعادتها، حيث يتطلب ذلك قانونا خاصا يعيد تصنيفها.