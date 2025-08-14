عبر "روبوتات مفخخة".. تفجيرات إسرائيلية مرعبة في خان يونس (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتدمير مرعبة، أحدثت انفجارات هائلة أضاءت سماء مدينة خان يونس وأشاعت حالة من الفزع بين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية وناشطون أن الجيش الإسرائيلي أرسل "روبوتات مفخخة" إلى أحياء سكنية في وسط وشمال خان يونس، وقام بتفجيرها ما نتج عنه نسف عشرات المنازل السكنية.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي الروبوتات المفخخة في تنفيذ عمليات النسف التي تطال الأحياء السكنية، حيث يتم تحميلها بأطنان من المتفجرات وتشغيلها عن بعد لتحدث انفجارات هائلة.

وعادة ما يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى الروبوتات المفخخة في عملياته في الأحياء السكنية، خاصة في ساعات الليل، لتجنيب جنوده مخاطر الدخول في مناطق خطرة يحتمل أن يواجهوا فيها مسلحين فلسطينيين.