الأردن ومصر يحذران من "منزلق خطير" في المنطقة

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أن عدم توقف الحرب في غزة واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد أكد الزعيمان ، خلال محادثات في القاهرة اليوم الخميس، موقف البلدين "الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء في غزة".

كما شددا على أن "أية محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة".

وجددا التأكيد على ضرورة "الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل هناك".