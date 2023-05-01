"حلفا" تفتح منازلها لاستضافة الفارين من السودان إلى مصر

فتح سكان مدينة حلفا السودانية الحدودية مع مصر، منازلهم لاستضافة آلاف الفارين من حرب السودان في طريقهم إلى الجارة.

وحسب ما أفاد به شهود عيان لـ"إرم نيوز"، يتكدس حاليا في المدينة الحدودية أكثر من 5 آلاف شخص، في انتظار الحصول على الأذونات المطلوبة للعبور.

وتنخرط مجموعات من شباب المدينة في رعاية الفارين العالقين وتقديم الخدمات المطلوبة من سكن وطعام وشراب وعلاج، بمجهودات ذاتية قليلة.

وتقع مدينة حلفا في أقصى شمال السودان بنحو 1000 كيلو متر من العاصمة الخرطوم، على الحدود مع مصر، حيث يوجد بها معبر رئيسي يربط البلدين، ومعبر آخر في أرقين لا يبعد أكثر من 30 كيلو متر، ويفصل بينهما مجرى النيل.

وخلال موجة الهروب الجماعي لسكان الخرطوم من جحيم الحرب التي دارت في 15 نيسان/أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأت مدينة وادي حلفا منذ اليوم الأول في استقبال الفارين الذين يرغبون في اللجوء إلى دولة مصر المجاورة، ففتح سكانها منازلهم لاستقبال الأسر خاصة من النساء والأطفال، ريثما تكتمل إجراءاتهم المطلوبة لدى القنصلية المصرية في المعبر.