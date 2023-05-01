"حلفا" تفتح منازلها لاستضافة الفارين من السودان إلى مصر
فتح سكان مدينة حلفا السودانية الحدودية مع مصر، منازلهم لاستضافة آلاف الفارين من حرب السودان في طريقهم إلى الجارة.
وحسب ما أفاد به شهود عيان لـ"إرم نيوز"، يتكدس حاليا في المدينة الحدودية أكثر من 5 آلاف شخص، في انتظار الحصول على الأذونات المطلوبة للعبور.
وتنخرط مجموعات من شباب المدينة في رعاية الفارين العالقين وتقديم الخدمات المطلوبة من سكن وطعام وشراب وعلاج، بمجهودات ذاتية قليلة.
وتقع مدينة حلفا في أقصى شمال السودان بنحو 1000 كيلو متر من العاصمة الخرطوم، على الحدود مع مصر، حيث يوجد بها معبر رئيسي يربط البلدين، ومعبر آخر في أرقين لا يبعد أكثر من 30 كيلو متر، ويفصل بينهما مجرى النيل.
وخلال موجة الهروب الجماعي لسكان الخرطوم من جحيم الحرب التي دارت في 15 نيسان/أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأت مدينة وادي حلفا منذ اليوم الأول في استقبال الفارين الذين يرغبون في اللجوء إلى دولة مصر المجاورة، ففتح سكانها منازلهم لاستقبال الأسر خاصة من النساء والأطفال، ريثما تكتمل إجراءاتهم المطلوبة لدى القنصلية المصرية في المعبر.
وقام سكان المدينة بتهيئة المدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية، لتصبح مقرات استضافة للقادمين من العاصمة الخرطوم، وفقًا للدكتور أحمد فيصل قندول، وهو أحد كوادر المدينة الناشطين في استضافة ورعاية الفارين من الحرب.
وقال قندول لـ"إرم نيوز" إن " أعداد الفارين في تزايد مستمر، وتستقبل مدينة حلفا حالياً ما لا يقل عن 5 آلاف شخص بينهم نساء وأطفال، ينتظرون تكملة إجراءاتهم لدى القنصلية المصرية في المعبر، حتى تتسنى لهم مغادرة البلاد".
وأرجع قندول التكدس في المعبر إلى أن أغلب الأسر لا يرغب أفرادها بالمغادرة بشكل منفصل عن بعضهم بعضا، وهو ما يجعلهم ينتظرون ما بين 5 ـ 7 أيام للحصول على التأشيرات المطلوبة.
وأكد قندول أن المساعدات التي جمعها شباب المدينة نجحت في سد حاجة ضيوف المدينة حتى الآن، لكنه تخوف من انفلات الأوضاع إذا ما زاد عدد من الفارين من الحرب، مع غياب المنظمات الإنسانية الناشطة في هذا المجال.
وحسب مصادر رسمية في معبر "اشكيت" بحلفا، تحدثت لـ"إرم نيوز" فإن من 350 - 400 شخص يعبرون يوما بالمدينة إلى مصر، منذ اندلاع الحرب قبل أسبوعين.