مصادر: إسرائيل شنت غارات على البقاع شرق لبنان

قال مصدران أمنيان لبنانيان لـ"رويترز"، إن إسرائيل نفذت غارات على منطقة البقاع اللبنانية في وقت متأخر من يوم السبت، بعد ساعات قليلة من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق لبنان.

وأعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية في بيان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة المسيرة.

ويجري قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين ميلشيا حزب الله، والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأثارت هذه الأعمال مخاوف من نشوب حرب مفتوحة بين إسرائيل والميليشيا اللتين خاضتا حربًا مدمرة في العام 2006.