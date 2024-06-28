العراق.. القبض على "متورطين" بقتل مدنيين في الموصل

أحمد عبد

ألقت السلطات في محافظة نينوى العراقية القبض على عشرة متورطين بعمليات قتل مدنيين خلال سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "الأجهزة الاستخبارية ما زالت تلاحق فلول تنظيم داعش من الذين تمكنوا من التخفي بين العوائل مع انتهاء عمليات تحرير الموصل أواخر عام 2017".

وأوضح أن "عشرة إرهابيين منتمين لداعش وقعوا في قبضة وكالة الاستخبارات، وتم القبض عليهم في عملية نوعية وفي مناطق متفرقة من المدينة".

وذكر أنه تمت إحالة المعتقلين العشرة إلى القضاء العراقي بهدف محاكمتهم وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وبيّن المصدر، الذي يعمل ضابطا في الاستخبارات، أن "الإرهابيين العشرة ينتمون لمفاصل متعددة داخل هيكل تنظيم داعش، فمنهم من عمل في ما يعرف بـ (ديوان الجند)، وآخرون في مفصل (الأمنية) الذي يعد أخطر مفاصل التنظيم؛ كونه المسؤول عن اعتقال المدنيين والمناوئين للتنظيم وإعدامهم".

وأشار إلى أن "الإرهابيين اعترفوا صراحة أمام القضاء بارتكابهم عمليات قتل مدنيين في مدن الموصل وتكريت والرمادي وغيرها من المناطق التي كان التنظيم يسيطر عليها بعد عام 2014".

وشهدت مدينة الموصل عام 2014 سيطرة لتنظيم داعش، حيث ارتكب مجازر بحق المدنيين، ووصل عدد الضحايا إلى 8000 مدني.