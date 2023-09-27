الرئيس العراقي يوجه بتحقيق عاجل في حريق نينوى

يأتي ذلك وسط مسارعة من المسؤولين العراقيين للوصول إلى موقع الحريق للاطلاع على الملابسات والوقوف على الأسباب ومتابعة التحقيقات وزيارة المصابين.

وقال اللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والإعلام في الداخلية إن وزيرا الداخلية والهجرة والمهجرين وصلا محافظة نينوى، للاطلاع على تفاصيل وملابسات الحادث المؤسف.