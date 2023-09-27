الرئيس العراقي يوجه بتحقيق عاجل في حريق نينوى
وصف رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد حريق قاعة الأفراح نينوى بـ "الفاجعة المؤلمة"، مطالباً بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وقال في تغريدة عبر منصة "إكس" بشأن الحادث: "فاجعة مؤلمة ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية إثر الحريق الذي طال تجمع لحفل زفاف، حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزناً".
وأضاف: "نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".
يأتي ذلك وسط مسارعة من المسؤولين العراقيين للوصول إلى موقع الحريق للاطلاع على الملابسات والوقوف على الأسباب ومتابعة التحقيقات وزيارة المصابين.
وقال اللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والإعلام في الداخلية إن وزيرا الداخلية والهجرة والمهجرين وصلا محافظة نينوى، للاطلاع على تفاصيل وملابسات الحادث المؤسف.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.
وأسفر حريق مأساوي اندلع في قاعة الهيثم للأفراح عن مقتل 93 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين، بحسب حصيلة رسمية لوزارة الداخلية العراقية.