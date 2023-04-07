الجيش اللبناني يعثر على راجمة صواريخ جاهزة للإطلاق بسهل مرجعيون

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه عثر على منصة لإطلاق الصواريخ بمنطقة سهل مرجعيون جنوب البلاد، مشيرًا إلى أنه يعمل على تفكيكها.

وقال الجيش، في بيان على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به: "عثرت وحدة من الجيش في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها".

ونشر عددًا من الصور الخاصة بالراجمة.