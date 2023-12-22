مواجهات واسعة إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي قرية كفر قدوم

اندلعت مواجهات واسعة، اليوم الجمعة، بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في قرية كفر قدوم شرقي محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، تخللتها عمليات إطلاق نار واقتحامات.

وتشهد القرية مظاهرات أسبوعية تنديداً بالاستيطان، ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحولت للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل في القرية؛ ما أدى لإصابة فتى ووالدته بجراح طفيفة، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز على المتظاهرين؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية مراد اشتيوي، إن "الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي صوب المواطنين واندلعت مواجهات بالتزامن مع إطلاق مسيرات منددة بالاستيطان والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب في غزة".