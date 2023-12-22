مواجهات واسعة إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي قرية كفر قدوم
اندلعت مواجهات واسعة، اليوم الجمعة، بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في قرية كفر قدوم شرقي محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، تخللتها عمليات إطلاق نار واقتحامات.
وتشهد القرية مظاهرات أسبوعية تنديداً بالاستيطان، ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحولت للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل في القرية؛ ما أدى لإصابة فتى ووالدته بجراح طفيفة، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز على المتظاهرين؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.
وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية مراد اشتيوي، إن "الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي صوب المواطنين واندلعت مواجهات بالتزامن مع إطلاق مسيرات منددة بالاستيطان والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب في غزة".
وأضاف اشتيوي لـ"إرم نيوز" أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة صباح الجمعة، وانسحب منها قبل أن يعيد اقتحامها بأعداد أكبر من الآليات والجنود، واقتحم كذلك منازل عدد من المواطنين".
وأوضح أن "كفر قدوم تشهد مواجهات بشكل أسبوعي منذ 13 عاماً، حيث يتم تنظيم مسيرات أسبوعية ضد إجراءات الجيش الإسرائيلي في القرية".
وأشار إلى أنه "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تغيرت طبيعة المواجهات واستراتيجية الجيش في التعامل مع المظاهرات".
وقال إن "الجيش الإسرائيلي يمارس القمع بطريقة أكثر وحشية من السابق للمظاهرات الأسبوعية، حيث كان يعتمد سابقاً على التدرج في استخدام القوة، لكنه بدأ مؤخراً باستخدام الرصاص الحي بشكل مباشر".
ولفت كذلك إلى أن القرية تتعرض لاستهدافات مباشرة واقتحامات بشكل مستمر، فضلاً عن تضييق الخناق على المزارعين وإغلاق الطرق المؤدية لمزارعهم.