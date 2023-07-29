الخارجية الفلسطينية تُطالب بـ"جرأة دولية" حيال الانتهاكات الإسرائيلية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بـ"شجاعة وجرأة دولية"، حيال الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، "والكف عن الخوف والتردد من ردود الفعل الإسرائيلية".

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، اطلعت عليه "إرم نيوز"، اعتداءات المستوطنين المستمرة ومنظماتهم المسلحة على الشعب الفلسطيني وممتلكات المواطنين في بلدات وقرى بالضفة الغربية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي "بالضغط على السلطات الإسرائيلية لتفكيك جماعات المستوطنين، المنظمة والمسلحة، وتجفيف مصادر تمويلها، والتحلي بشجاعة وجرأة دولية ضمن مبادئ القانون الدولي، والكف عن الخوف والتردد من ردود الفعل الإسرائيلية".

وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيانها من إرهاب المستوطنين، الذي تدعمه السلطات الإسرائيلية، مؤكدة أن الجماعات الاستيطانية المسلحة موجودة وقائمة، وتعمل تحت حماية الجيش الإسرائيلي، والآن مدعومة من المستوى السياسي في حكومة بنيامين نتنياهو.