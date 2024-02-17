وزيران يهددان بالانسحاب من "مجلس الحرب الإسرائيلي"
هدّد الوزيران الإسرائيليان، بيني غانتس وغادي أيزنكوت، بتفكيك مجلس الحرب رداً على "قرار منفرد" اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم إرسال وفد إضافي إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.
وقالت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، الليلة الماضية، إن الوزيرين "وضعا إنذارًا لنتنياهو عقب توتر كبير بينهما، طفا على السطح خلال اجتماع مجلس الحرب، أمس الأول الخميس". وأوضحت أن الاحتجاج وصل حد التلويح بالانسحاب من مجلس الحرب.
الاجتماع عُقِد مساء الخميس؛ لمتابعة نتائج القمة التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، وضمَّت مسؤولين من مصر وإسرائيل، إضافة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكي (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، بشأن مفاوضات صفقة الأسرى.
تعليمات بالإنصات
وانتهت الاجتماعات دون أن تسفر عن نتائج، فيما سرَّب الإعلام العبري أنباءً بأن نتنياهو كان قد أصدر تعليمات للوفد بـ"الإنصات" دون التعليق على ما يُطرَح من أفكار، إلى حد دفع منسق ملف الأسرى، المُكلف من قبل الجيش الإسرائيلي، اللواء المتقاعد نيتسان ألون، لرفض المشاركة في الزيارة ضمن الوفد الإسرائيلي.
ووفق القناة العبرية، فقد استاء غانتس وآيزنكوت بشدة، وأعربا عن غضبهما أمام نتنياهو الذي استبعدهما أولًا من قرار رفض الرؤية المطروحة بالقاهرة بشأن صفقة الأسرى، ثم قراره المنفرد بعدم إرسال وفد إضافي إلى العاصمة المصرية لاستكمال المفاوضات.
وأبلغ الاثنان نتنياهو بأنه "إن واصل اتخاذ قرارات من دونهما بشأن ملفات مهمة مثل ملف الأسرى، فإنه لا حاجة إذن لهذا المنتدى (مجلس الحرب)".
وأشارت القناة أيضًا إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت أعرب عن عدم رضاه عن قرار عدم إرسال وفد لاستكمال المفاوضات، ورفض اتخاذ قرارات من هذا النوع دون علمه.
قرار نتنياهو
وأوضحت قناة "كان 11" أن رئيس الوزراء كان أصدر قرارًا، الأربعاء الماضي، بعدم إرسال الوفد الإسرائيلي لاستكمال المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى، وقالت إن مكتبه أصدر بيانًا أشار خلاله إلى أن الاجتماع الذي استضافته القاهرة لم يشهد طرح مقترحات جديدة من جانب حركة حماس.
وتابع أن حركة حماس لم تقدم مقترحات جديدة على الرغم من طلب الوسيط المصري منها للعودة إلى المفاوضات، مضيفًا أنه لم يجد سببًا لإرسال الوفد مجددًا، طالما أن حركة حماس لم تخفف من شروطها.
وكانت كتلة "معسكر الدولة" المحسوبة على وسط - يمين الخريطة السياسية، قد انضمت إلى الائتلاف الحاكم في أعقاب الحملة العسكرية على قطاع غزة قبل 4 أشهر، على أن تنسحب منه عقب تلك الحرب، وسط خلافات حادة لا تتوقف؛ لتباين الرؤى بينها وبين الكتل الأخرى.