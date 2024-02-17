وزيران يهددان بالانسحاب من "مجلس الحرب الإسرائيلي"

هدّد الوزيران الإسرائيليان، بيني غانتس وغادي أيزنكوت، بتفكيك مجلس الحرب رداً على "قرار منفرد" اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم إرسال وفد إضافي إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.

وقالت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، الليلة الماضية، إن الوزيرين "وضعا إنذارًا لنتنياهو عقب توتر كبير بينهما، طفا على السطح خلال اجتماع مجلس الحرب، أمس الأول الخميس". وأوضحت أن الاحتجاج وصل حد التلويح بالانسحاب من مجلس الحرب.

الاجتماع عُقِد مساء الخميس؛ لمتابعة نتائج القمة التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، وضمَّت مسؤولين من مصر وإسرائيل، إضافة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكي (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، بشأن مفاوضات صفقة الأسرى.