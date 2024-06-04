إطالة أمد الحرب.. إستراتيجية اليمين الإسرائيلي للبقاء في السلطة

يرى محللون سياسيون أن تمسك الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، باستمرار الحرب كإستراتيجية أساسية لاستعادة المحتجزين من قطاع غزة، يأتي بهدف الحفاظ على الائتلاف الحكومي وتحقيق مكاسب في أي انتخابات مقبلة.

وتضغط الأحزاب اليمينية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرفض المقترح الأمريكي بشأن التهدئة في غزة، وتهدد بتفكيك الائتلاف في حال تم التوصل لاتفاق مع حماس، مطالبين بمواصلة الضغط العسكري على الحركة لاستعادة المحتجزين.

وهدد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بحل الحكومة في حال دفع نتنياهو باتجاه إبرام صفقة مع حماس، وهو ذات الموقف الذي اتخذه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

أهداف انتخابية

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، أيمن يوسف، أن "اليمين الإسرائيلي لا يولي أي أهمية لملف المحتجزين في غزة، والهدف الأساسي بالنسبة له استمرار الحرب، خاصة وأنه يدرك إمكانية خسارته للحكم في حال تم التوصل لصفقة تبادل أسرى".

وقال يوسف، لـ"إرم نيوز"، إن "تهديدات اليمين تأتي في إطار سعيه لضمان استمراره بالحكم وإنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، علاوة على رغبته في إطالة أمد الحرب بما يضمن لقادته تحقيق أهدافهم المرتبطة بغزة والضفة الغربية".

وأضاف: "الضغط العسكري على حماس يضمن لأحزاب اليمين البدء بمخططات تتعلق بضم الضفة الغربية، ويمكن أن يؤدي لعودة المستوطنات للقطاع، علاوة على أنه يحول دون إمكانية مطالبة الفلسطينيين بإعلان دولتهم".