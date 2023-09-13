وفدا "حماس" و"فتح" يبحثان في بيروت تطورات "عين الحلوة"
عقد اجتماع في السفارة الفلسطينية في بيروت بين وفدي حركتي فتح وحماس، برئاسة عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق؛ لبحث تطورات الأوضاع في مخيم عين الحلوة.
واكتفت مصادر من بين المجتمعين بوصف أجواء الاجتماع بـ"الإيجابية".
وكان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مقر المديرية العامة للأمن العام في بيروت قد تعرض لانتكاسة عصر اليوم الثلاثاء، مع اندلاع اشتباكات على محور حطين في المخيم بين مقاتلي حركة فتح والشباب المسلم، حيث طالت القذائف ورصاص القنص مناطق عدة في مدينة صيدا.
وتعليقًا على هذه الاشتباكات، أوضح بيان لحركة فتح أن عناصرها "تلتزم بوقف إطلاق النار من جديد، بعد أن أفشلت الهجوم على محور الطيري وأوقعت إصابات، وستبقى تتعامل مع أية مجموعة يتم رصدها".
وكان عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عزام الأحمد، موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين متصلة بالتطورات في عين الحلوة.
وفي هذا الإطار، بدأ نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق مهمة في لبنان.
وقال بيان لحركة حماس إن أبو مرزوق سيلتقي مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية "لمحاولة احتواء الأوضاع في مخيم عين الحلوة، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وإنهاء الاشتباكات العنيفة".