وفدا "حماس" و"فتح" يبحثان في بيروت تطورات "عين الحلوة"

وكان عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عزام الأحمد، موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين متصلة بالتطورات في عين الحلوة.

وفي هذا الإطار، بدأ نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق مهمة في لبنان.

وقال بيان لحركة حماس إن أبو مرزوق سيلتقي مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية "لمحاولة احتواء الأوضاع في مخيم عين الحلوة، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وإنهاء الاشتباكات العنيفة".