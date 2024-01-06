قبل التوجه إلى الدوحة..  رئيس الموساد السابق يدعو عائلات الأسرى للضغط على نتنياهو

أثارت دعوة وجهها رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، لعائلات الأسرى، طالبهم فيها بمواصلة التظاهر والضغط على حكومة نتنياهو، أسئلةً بشأن زيادة انخراطه في هذا الملف، وما إذا كان مقدمة لدخوله المشهد السياسي.

وتناقلت وسائل إعلام عبرية خلال الساعات الأخيرة تلك الدعوة، التي تأتي في وقت بلغ فيه إحباط عائلات الأسرى ذروته، بعد الجمود الراهن على صعيد المفاوضات بشأن صفقة.

كان نتنياهو، عيّن رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، "مبعوثا للمهمات الخاصة". بعد الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر؛ ما أثار جدلًا حينها، في ظل معلومات عن استياء مدير الموساد الحالي دافيد برنياع.

بينما أكدت صحيفتا "معاريف" و"يديعوت أحرونوت" الليلة، أن 6 عائلات يهودية لديها أبناء في الأسر، توجهت إلى الدوحة، على أمل تحريك هذا الملف، أكدت قناة "الأخبار 12" أن كوهين وجّه دعوة لعائلات الأسرى بمواصلة التظاهر ضد نتنياهو.

برنامج التحقيقات "ستوديو الجمعة" بالقناة المشار إليها، كشف أن زوجة نتنياهو، كانت من بين المشاركين في اجتماع، الثلاثاء الماضي، مع عائلات الأسرى، تقدمه زوجها، وحين تحدثت في آخر الاجتماع، أكدت للعائلات المكلومة أن زعيم حماس يحيى السنوار في غزة، يسمع الرسائل التي توجهها هذه العائلات، وأنها تعزز موقفه.

القناة ربطت بين نصيحة زوجة رئيس الوزراء لعائلات الأسرى بالصمت، وبين دعوة كوهين الذي انخرط بشدة في ملف الأسرى. وأجرى في وقت سابق زيارة شخصية إلى الدوحة على أمل تحريك الملف؛ ما أثار حفيظة رئيس الموساد الحالي.

وطالب كوهين خلال لقاء افتراضي على "تطبيق زووم" مع عائلات الأسرى، باستمرار التظاهر ضد نتنياهو.