أمريكا تعتقل مسؤول هجمات داعش في أوروبا وتركيا

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي نفذ عملية بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا في ساعة متأخرة من يوم السبت واعتقل عنصرا بارزا في تنظيم داعش واثنين من معاونيه.

وأضاف البيان "سيعطل اعتقال حذيفة اليمني ومعاونيه قدرة التنظيم على التخطيط للعمليات وتنفيذها" مشيرا إلى أن العملية لم تسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وقال الجيش الأمريكي هذا الشهر إنه قتل قياديا كبيرا في تنظيم داعش بسوريا يُدعى خالد أحمد الجبوري.

وذكرت واشنطن أنه كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات تنظيم داعش في أوروبا وتركيا وتطوير هيكل قيادة التنظيم في تركيا.