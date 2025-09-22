اختراق خطير.. متسلل يتوغل في "مناطق سرية" بمطار بن غوريون في إسرائيل

كشفت مصادر عبرية، الأحد، أن شخصاً مشبوهاً له سجل جنائي لدى السلطات الأمنية، انتحل صفة موظف في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" وتسلل إلى مواقع حساسة في مطار "بن غوريون".

وذكرت قناة "i24news" العبرية، التي كشفت تفاصيل الواقعة، أن الشخص المشبوه "تمكن من التسلل إلى مناطق مصنفة سرية في منطقة مطار بن غوريون".

وقالت: "في نشر أول، اعتقلت السلطات الإسرائيلية رجلاً في الأربعينيات من عمره ذا سجل جنائي حافل، بشبهة قيامه خلال الأسابيع الأخيرة بانتحال صفة موظف من جهاز الأمن العام الشاباك باستخدام بطاقة مزورة".

وأضافت القناة: "إذا لم يكن هذا كافياً، فقد توجه المشبوه، الذي اتضح أنه استخدم سيارة تخص أحد أفراد وحدة الطوارئ، إلى مراقبي الحدود واستجوب عدداً من المسافرين كما لو كان رجل أمن".

وتابعت القناة: "في تفتيش أجرته الشرطة للسيارة التي كان يستخدمها، عُثر على بطاقات هوية مزورة إضافية؛ ما يثير الشكوك في نيته استخدامها لأغراض احتيالية أخرى. كما ضُبط مسدس، وإن كان مصنوعًا من البلاستيك، وهي أيضا أشياء قيد الفحص حالياً".

ولفتت القناة إلى أن "الأغرب في هذه القصة هو أنه في مرحلة ما، قرر ببساطة تمثيل نفسه في جلسات المحكمة، وخلال استجوابه ادعى من بين أمور أخرى أن الشهادة التي وجدت بحوزته هي وثيقة وجدها في المحطة، وأراد تسليمها لرجل من قوات الأمن".

وادعى المشتبه به أنه "وصل إلى هناك لأن صديقه عاد من الخارج وكل ما أراده هو إعادة السيارة له"، بحسب القناة التي أكدت أن "هذا لا يتوافق تماما مع الأدلة التي بحوزة الشرطة".

ونقلت القناة عن مصدر قوله إن "القضية معقدة جداً، ويحتمل أن يكون هناك متورطون إضافيون، وحسب المحكمة، فإن المخالفات خطيرة إلى درجة أنها أوصت بالنظر في تحويل الملف للتحقيق من قبل الشاباك، أو على الأقل إشراكه في التحقيق".