الصحة السورية: عشرات الجثث مكدسة بمشفى السويداء وإسرائيل تعرقل تحركنا

قالت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء إنها عثرت على عشرات الجثث مكدسة في مستشفى السويداء الوطني، وذلك بعد انسحاب "المجموعات الخارجة عن القانون منه"، بعد اتفاق بين الحكومة السورية ووجهاء المحافظة لوقف إطلاق النار.

وأضافت الوزارة أنه تم العثور على جثث لعناصر من قوات الأمن ومدنيين داخل المشفى، وفق ما أوردته الوكالة السورية للأنباء (سانا).

أخبار ذات علاقة "القصف الإسرائيلي يعطله".. بدء انسحاب الجيش السوري من السويداء

وقال وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إن الطيران الإسرائيلي يعيق دخول الإمدادات الطبية التي تم إرسالها إلى محافظة السويداء، كونه يستهدف أي سيارات تتحرك.

وشهدت المعارك العنيفة في السويداء سقوط عشرات القتلى والجرحى من كافة الأطراف المقاتلة في المحافظة، إضافة إلى ضحايا مدنيين.