مفوض أممي: على إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، إنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يجدون أنفسهم مستهدفين بمزيد من أعمال العنف، منذ اندلاع الصراع مع حركة حماس الشهر الماضي.

وقال تورك لصحفيين في العاصمة الأردنية عمان "أناشد أيضًا السلطات الإسرائيلية، وبشكل عاجل، أن تتخذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يتعرضون للعنف يوميًا من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، وسوء المعاملة والاعتقالات والإجلاء والترهيب والإذلال".